شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المراكز المطلوبة لتدعيم الأهلي قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل تدعيم عدة مراكز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز صفوفه وسد العجز التي تعاني منها بعض الخطوط في صفوف الفريق الأحمر، بعدما أظهرت مباريات الأهلي الأخيرة معاناته فى بعض المراكز.



واستقر الأهلي على تدعيم أكثر من مركز، أولها خط الدفاع فى ظل وجود نقص عدد في خط المدافعين، لاسيما مع إصابة ياسر إبراهيم وتكرار إصابة محمود متولي وتراجع مستوى رامي ربيعة وعدم قناعة مارسيل كولر بإمكانيات خالد عبد الفتاح، ويوجد أكثر من لاعب مرشح لتدعيم الدفاع الأحمر، مثل محمد إسماعيل ومصطفى العش ثنائي زد واياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي وزين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري.



كما يفكر الأهلي في تدعيم مركز رأس الحربة، ورغم وجود الثلاثي وسام أبو علي ومحمود كهربا وأنتوني موديست، ولكنه لا يزال يفكر فى ضم مهاجم جديد أو أو أكثر سواء لاعب أجنبي أو محلي، ومن المتوقع أن يرحل أحد اللاعبين الأجانب الحاليين ويتم التعاقد مع لاعب جديد، ومن أبرز المهاجمين المحليين الذين لفتوا أنظار كولر هو أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي.



ويأتي مركز الجبهة اليسرى ضمن المراكز المستهدفة للتدعيم في ظل رغبة كولر في توفير بديل للتونسي علي معلول في ظل عدم قناعته بكريم الدبيس بسبب قلة خبراته وابتعاده عن المشاركة، وإن كان مركز الجبهة اليسرى قدم تم الانتهاء من تدعيم بعد قرار عودة محمد شكري وتفعيل بند عودته من سيراميكا مقابل دفع مبلغ 9 ملايين جميه.



ولا يزال كولر يفكر في تدعيم خط الوسط بلاعب جديد يجيد اللعب في كل مراكز الوسط ويقدم الإضافة للفريق الأحمر، بسبب الجهد الكبير الذي يبذله لاعبي الوسط ويكونوا أكثر عرضة للغيابات، كما يحدث حاليا مع غياب الثنائي إمام عاشور واليو ديانج.