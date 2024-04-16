رضا عبد العال يشن هجومًا على زيزو: "خلع من القمة"

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، أحمد السيد زيزو، لاعب الفارس الأبيض، بعد خروج الأخير مصابًا خلال مباراة القمة أمام المارد الأحمر.



وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على الأهلى بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدها ستاد القاهرة الدولي.

جاء هدفي الزمالك عن طريق المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، بينما أحرز هدف الأهلي اللاعب أحمد عبدالقادر.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية: "زيزو تهرب من مباراة الاهلي وادعي الاصابة".

وتابع: "زيزو خلع من الماتش، انت نجم الزمالك رقم واحــد، تخرج من الملعب بسبب كدمة ؟ لا والله".

وكان زيزو قد تعرض للإصابة بعد الاحتكاك القوي مع مدافع الأهلي رامي ربيعة في بداية الشوط الأول من القمة بين الأهلي والزمالك.