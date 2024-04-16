شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يستضيف راية اليوم والحدود مع المحلة فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود عجلة دورى المحترفين للدوران من جديد بعد فترة توقف استمرت 40 يوما بسبب شهر رمضان ومن بعده عيد الفطر، وتقام اليوم مباريات الجولة السادسة من مرحلة الصعود لدورى الأضواء بـ5 مواجهات غاية فى القوة والندية.

على ملعبه ببتروسبورت يستضيف المتصدر بتروجت نظيره راية في لقاء يسعى فيه الفريق البترولى لتحقيق نقطة التعادل على أقل تقدير من أجل تأكيد صعوده بشكل رسمي والعودة من جديد للأضواء ، بينما يخوض المنافس اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لبقائه بالمسابقة في الموسم المقبل وخروجه من أجواء المنافسة على الصعود .

يدخل بتروجت اللقاء في المركز الأول للدورى برصيد 54 نقطة ويبحث عن نقطة وحيدة لضمان الصعود للممتاز ، بينما يحتل راية المركز الـ8 برصيد 35 نقطة .

وفى قمة مباريات الجولة يستضيف حرس الحدود على ستاد المكس نظيره غزل المحلة في أقوى مواجهات الجولة ، فأصحاب الأرض في المركز الخامس برصيد 43 ، بينما يحتل أبناء الغربية مركز الوصافة برصيد 44 نقطة ، ويدرك الجهازين الفنيين أن الفوز في تلك المباراة يعنى الإقتراب أكثر من الصعود وعدم الدخول في حوارات أخرى .



وفى إطار مباريات نفس الجولة يستضيف لافيينا صاحب المركز الثالث برصيد 43 نقطة نظيره السكة الحديد صاحب المركز السادس برصيد 37 ، ويسعى أبناء الأسيوطى لتحقيق الفوز والتقدم خطوة مهمة في جدول الترتيب لاسيما وأن المنافس يخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لابتعاده عن المنافسة على الصعود ، كما يخرج وادى دجلة صاحب المركز الرابع برصيد 43 نقطة لمواجهة طنطا صاحب المركز السابع برصيد 35 نقطة في مواجهة يبحث فيها الغزلان عن العودة للإنتصارات بعد الخسارة الأخيرة على ملعبه امام لافيينا والتي أثرت في ترتيب الفريق كثيرا .



وتختتم مباريات الجولة بلقاء القناة وبروكسى في لقاء للشهرة بعدما خرجا الفريقان من سباق المنافسة على الصعود ومن المتوقع أن يدفع الجهازين الفنيين بعناصر الشباب من أجل رؤيتهم على الطبيعة لتحديد حجم احتياجات الفريق في الموسم المقبل .