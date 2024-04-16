شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلى تجتمع اليوم مع كولر لبحث سبب الإخفاق أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن وجود اجتماع، اليوم، بين لجنة التخطيط بالنادى الأهلى والسويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأحمر، وذلك لبحث اخفاق الفريق أمام الزمالك، بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى.

وقال شوبير عبر برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الأهلى فى اجتماع بين لجنة التخطيط وكولر اليوم، وكان الاجتماع قد تم تأجيله منذ فترة، والمجلس أرسل إلى كولر أكثر من رسالة عبر لجنة الكرة، بسبب كثرة الإجازات وأن هناك شيئا خاطئا، ورصيد كولر يسمح أن يعاتبه الأهلى مرة واثنين، لكن صوت العتاب الآن أصبح عالياً.

وأضاف: قالوا إن بيرسي تاو يعاني من جزع في الكاحل، وبعد ذلك تسربت أخبار أن اللاعب جاهز طبياً لكنه يقول إنه يعاني من ذلك، وتاو من اللاعبين الذين لا يحبون البقاء على الدكة أو الخروج من القائمة سواء كان في مستواه أم لا.

وواصل: الأهلي لن يعيد اللعب بعمر كمال عبد الواحد أمام محمد هاني، وموديست مهما عمل الجمهور لديه انطباع أنه لا يصلح للفريق، وينتظرون نهاية الموسم ليقولوا له شكراً والجمهور متكيف بوسام أبو علي.

واختتم: كولر لديه قناعة غير عادية بموديست إنه محطة ويسجل أهداف مهمة، والجمهور لا يفهمه بشكل جيد، لكن هناك أمور تأكد أنه سيتغير الفترة المقبلة فنياً.