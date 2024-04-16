بالمر يشعل المنافسة على هدافين الدوري الإنجليزي.. وصلاح يبتعد

ياسر رشاد - القاهرة - أشتعلت المنافسة على سباق الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تسجيل كول بالمر نجم تشيلسي "سوبر هاتريك" في شباك إيفرتون في المباراة التي جمعت بينهما أمس الإثنين في الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان تشيلسي فاز على إيفرتون بسداسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب ستافورد بريدج ضمن منافسات البريميرليج.

قفز بالمر إلى صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بالمناصفة مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بعدما وصل اللاعب الإنجليزي إلى 20 هدفا.

فيما هبط الدولي المصري محمد صلاح إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الهدافين برصيد 17 هدف بعدما فشل في التسجيل أمام كريستال بالاس الذي سقط أمامه بهدف نظيف.

يأتي أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا ثالثا برصيد 19 هدفا، خلفه الثلاثي "مو" ودومينيك سولانكي مهاجم بورنموث وألكسندر إيزاك نجم نيوكاسيل يونايتد بـ17 هدفا.

وكان هالاند حصد جائزة الحذاء الذهبي في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل 36 هدفا في البريميرليج ليخطف الجائزة من صلاح المتوج بها في السنة التي قبلها لثالث مرة في تاريخه.

