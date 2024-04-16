5 منافسات قوية بالجولة السادسة في دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - تستأنف اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً مباريات الأسبوع السادس بدوري المحترفين للمجموعة المنافسة على الصعود للدوري الممتاز بعد توقف خلال شهر رمضان المبارك.

1- حرس الحدود × غزل المحلة

يلتقي فريق حرس الحدود صاحب المركز الخامس بقيادة محمد مكي برصيد 43 نقطة بفريق غزل المحلة وصيف المجموعة بقيادة احمد عيد عبد الملك برصيد 44 نقطة، على ستاد حرس الحدود، ضمن مباريات الأسبوع السادس بدوري المحترفين .

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

2- لافيينا × السكة الحديد

يواجه فريق لافيينا صاحب المركز الثالث بقيادة احمد صلاح برصيد 43 نقطة فريق السكة الحديد صاحب المركز السادس بقيادة تامر رياض برصيد 37 نقطة، على ملعب الأسيوطي سبورت، ضمن مباريات الأسبوع السادس بدوري المحترفين.

حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

3- بتروجيت × راية

يستضيف فريق بتروجيت متصدر المجموعة بقيادة سيد عيد برصيد 54 نقطة نظيره فريق راية صاحب المركز الثامن بقيادة محمد حليم برصيد 35 نقطة، على ستاد بتروسبوت، ضمن مباريات الأسبوع السادس بدوري المحترفين .

وفي حالة فوز بتروجت، بنتيجة المباراة يعلن رسميا صعوده للدوري الممتاز دون النظر لنتائجه في الأسابيع الثلاثة المتبقية.

وحقق فريق راية الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

4- طنطا × وادي دجلة

يستدرج فريق طنطا صاحب المركز السابع بقيادة عمرو انور برصيد 35 نقطة فريق وادي دجلة صاحب المركز الرابع بقيادة الكرواتي توليتش برصيد 43 نقطة، على ملعب نادي طنطا، ضمن مباريات الأسبوع السادس بدوري المحترفين.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

5- القناة × بروكسي

يلتقي فريق القناة صاحب المركز العاشر والأخير بقيادة أحمد العجوز برصيد 28 نقطة مع فريق بروكسي، صاحب المركز التاسع بقيادة محمد حامد برصيد35 نقطة، على ملعب نادي القناة القديم، ضمن مباريات الأسبوع السادس بدوري المحترفين.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الخامسة:

1- بتروجيت 54 نقطة

2- غزل المحلة 44 نقطة

3- لافيينا 43 نقطة

4- وادي دجلة 43 نقطة

5- حرس الحدود 43 نقطة

6- السكة الحديد 37 نقطة

7- طنطا 35 نقطة

8- راية 35 نقطة

9- بروكسي 35 نقطة

10- القناة 28 نقطة