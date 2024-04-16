شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف جنيه عقوبة سحب وإخفاء الكرات لتعطيل اللعب فى مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن لائحة العقوبات الخاصة برابطة الأندية المصرية المحترفة للموسم الحالى 2023 - 2024 بندا ينص على تغريم أى نادٍ يثبت قيامه بسحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت وتعطيل اللعب 50 ألف جنيه.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة فتح التحقيق فى واقعة اختفاء الكرات فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، التى أقيمت أمس الاثنين، وانتهت بفوز الأبيض 2-1.

وتنتظر رابطة الأندية وصول تقرير حكم المباراة والمراقب، بجانب الاستعانة بشريط المباراة الأصلى للتعرف على تفاصيل الواقعة وإصدار عقوبات حال التأكد من وقوعها منعا لانتشارها فى مباريات الدورى المقبل.

واختفت الكرات من ملعب مباراة الأهلى والزمالك أمس عقب إحراز الزمالك هدف الفوز فى الدقيقة 87، ما أدى لتعطل اللعب بحثا عن الكرة بعد خروجها من الملعب.

وفاز الزمالك على الأهلى بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الاثنين، باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.

تقدم الزمالك بهدف عن طريق سيف الجزيرى فى الدقيقة 44 وتعادل أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 74 قبل أن يضيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك فى الدقيقة 87.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة من 13 نقطة ويحتل المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد الأهلي 21 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز التاسع.