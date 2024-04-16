شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يغيب عن الزمالك فى المباراة المقبلة أمام دريمز والان مع تفاصيل الخبر

يغيب الثلاثى ناصر ماهر وعبد الله السعيد وسيف جعفر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مباراة الفريق المقبلة بالكونفدرالية الأفريقية أمام دريمز الغانى.

ويلتقى الزمالك مع دريمز الغانى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية يوم 21 أبريل الجارى، باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة العودة يوم 28 من نفس الشهر بملعب بابا يارا.

ويغيب الثلاثى ناصر ماهر وعبد الله السعيد وسيف جعفر، لعدم قيدهم فى قائمة الزمالك الأفريقية لمشاركتهم مع أنديتهم السابقة فى النسخ الحالية من البطولات الأفريقية.

وصعد الزمالك إلى نصف نهائى الكونفدرالية على حساب مودرن فيوتشر حيث انتهت مباراتى الذهاب والعودة فى ربع النهائى بنتيجة 3-2 لصالح الزمالك.