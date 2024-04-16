على حساب الزمالك.. الأهلي يتوج ببطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز فريق الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد، بعد التغلب على منافسه التقليدي الزمالك بنتيجة 23-21 في المباراة النهائية.

وتأهل المارد الأحمر للمباراة النهائية بعد الفوز على بي إم سي الكونغولي بنتيجة 38-21 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين.

وعلى الجانب الآخر، تأهل الزمالك إلى نهائي السوبر الأفريقي، عقب الفوز على جي أس كي الكونغولي، بنتيجة 41-29.

وبهذا الفوز، تأهل الأهلي إلى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" 2024.

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