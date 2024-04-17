"أبطال أوروبا ودوري مصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تقام اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل الجاري، العديد من المباريات الهامة، في مختلف المسابقات حول العالم، وأبرزها إقامة مباراتين ببطولة دوري أبطال أوروبا.

كما تشهد بطولة منافسات بطولة الدوري المصري اليوم، إقامة ثلاث مباريات.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

الجونة ضد سموحة... "أون تايم سبورتس"... 4 مساء.

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش... "أون تايم سبورتس"... 7 مساء.

إنبي ضد الداخلية... "أون تايم سبورتس"... 7 مساء.

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد... "بي إن سبورتس"... 9 مساء.

بايرن ميونخ ضد أرسنال... "بي إن سبورتس"... 9 مساء.

دوري أبطال آسيا

أولسان هيونداي ضد يوكوهاما مارينوس... "بي إن سبورتس"... 12 ظهرا.

العين الإماراتي ضد الهلال السعودي... "SSC"... 6 مساء.