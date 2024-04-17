اخبار الرياضه

"أبطال أوروبا ودوري مصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تقام اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل الجاري، العديد من المباريات الهامة، في مختلف المسابقات حول العالم، وأبرزها إقامة مباراتين ببطولة .

كما تشهد بطولة منافسات بطولة اليوم، إقامة ثلاث مباريات.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

الجونة ضد سموحة... "أون تايم سبورتس"... 4 مساء.

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش... "أون تايم سبورتس"... 7 مساء.

إنبي ضد الداخلية... "أون تايم سبورتس"... 7 مساء.

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي ضد ... "بي إن سبورتس"... 9 مساء.

بايرن ميونخ ضد أرسنال... "بي إن سبورتس"... 9 مساء.

دوري أبطال آسيا

أولسان هيونداي ضد يوكوهاما مارينوس... "بي إن سبورتس"... 12 ظهرا.

العين الإماراتي ضد الهلال السعودي... "SSC"... 6 مساء.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا