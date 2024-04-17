شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى لن يجدد عقد موديست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن مسئولى النادى الأهلى اتخذوا قرارا بعدم التجديد للفرنسى أنتونى موديست، لاعب الفريق، في ظل تراجع مستواه مع الفريق، وعدم القناعة بقدراته الفنية.

وقال شوبير عبر أثير أون سبورت إف إم "الأهلى قرر عدم التجديد لموديست، وعقد اللاعب مع الفريق سنة وسنتين، أى أن العقد لمدة عام، وإذا لعب عدد من المباريات مع الفريق، يتم التجديد تلقائى لمدة عام آخر".

وأضاف شوبير أنه إذا تخطى اللاعب بند المشاركة، ويريد الأهلى رحيله عن الفريق فسوف يتم دفع مبلغ مالى كبير للاعب، يتعدى المليون دولار وما يزيد، والأيام المقبلة سوف تكشف عن مدى العلاقة التى ستكون بين اللاعب والأهلى.

وتعاقد الأهلى مع موديست الصيف الماضى فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادى بروسيا دورتموند الألمانى.

لم يقدم موديست مع الأهلى ما يستحق عليه المشاركة أساسياً ورغم حصوله على عدة فرص منذ بداية الموسم وظهر اللاعب بمستوى متواضع في المباريات الماضية وكان آخرها لقاء القمة أمام الزمالك الذي شارك فيه موديست أساسياً ولم يُقدّم أى إضافة ليُغادر الملعب مع بداية الشوط الثاني.