شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بعضوية الاتحاد الدولى للفنون القتالية المختلطة MMA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصرى للمواى تاى رئيس الاتحاد الأفريقى للفنون القتالية المختلطة بعضوية الاتحاد الدولى لرياضة الفنون القتالية المختلطة MMA، وذلك على هامش اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى، والذى أقيم فى مدينة بانكوك عاصمة تايلاند.

ويحتل محمد إبراهيم منصب رئيس الاتحاد المصري والأفريقي لرياضة الفنون القتالية المختلطة MMA ووفق اللوائح والقوانين يتم منح عضوية الاتحاد الدولي لرؤساء الاتحادات القارية عبر اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

وقدم محمد إبراهيم الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ما يقدمه في صالح خدمة الرياضة ودعمه المستمر لرياضة الفنون القتالية المختلطة MMA.

وأضاف محمد إبراهيم أنه سوف يسعى من خلال تواجده في عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمطالبة بحق مصر في تنظيم بطولات العالم خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن توجه الدولة باستضافة كل الأحداث الرياضية العالمية لما تمتلكه من منشآت رياضية متطورة وملاعب وصالات رياضية تم بناؤها على أحدث الطرق العالمية.