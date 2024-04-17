شكرا لقرائتكم خبر عن سيد مراد مراقبا للحكام فى نصف نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم المصرى سيد مراد المحاضر الدولى لمراقبة طاقم تحكيم مواجهة نصف نهائى الكونفدرالية بين اتحاد العاصمة الجزائرى ونهضة بركان المغربى المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل بالجزائر.

ويدير مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان طاقم حكام يقوده الموريتانى عبد العزيز بوه ويعاونه البوركينابى تياما صيدو والتوجولي جوناتان كوفي، وفي غرفة الفيديو "الفار" الحكم الجابوني بيير غيسلان آتشو.

يقام لقاء ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان يوم الأحد 21 أبريل الجاري، على أرضية "ملعب 5 جويلية" بالجزائر، بينما ستقام مباراة الإياب بالمغرب على أرضية الملعب البلدي لبركان يوم 28 من نفس الشهر.