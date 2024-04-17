شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. انطلاق بطولة الجونة للاسكواش بمشاركة 22 دولة و96 لاعبا ولاعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مدينة الجونة، لاستضافة النسخة الثانية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA، التي تنعقد في الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات، برعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

تعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA إحدى أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، فضلاً عن أنها واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم.

وتنطلق فعاليات البطولة في مدينة الجونة بمشاركة 22 دولة في منافسات قوية بين أكثر من 96 لاعباً مصنفين عالمياً في منافسة قوية ينتج عنها العديد من النتائج التي تؤثر على الترتيب العالمي للاعبين المشاركين، ويتنافسون على الفوز بجوائز مالية ضخمة تصل إلى 350,000 دولار.

وتأتي البطولة بالتزامن مع اختيار رياضة الاسكواش ضمن الألعاب الأوليمبية في الدورة القادمة بلوس انجلوس عام 2028.

وقد حققت النسخة الحادية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA العام الماضي نجاحاً كبيراً، وشهدت تتويج نوران جوهر وعلي فرج.