الزمالك يكشف تطورات إصابة زيزو وفتوح قبل مواجهة دريمز في الكونفدرالية

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تطورات إصابة أحمد مصطفى زيزو، وأحمد فتوح، قبل مواجهة دريمز.

وقال طبيب الزمالك، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد فتوح الظهير الأيسر، أثبتت إصابته بشد في الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

وأوضح أن فتوح، يتم تجهيزه في الفترة الحالية للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

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وأشار إلى أنه فيما يخض أحمد مصطفى زيزو، فإن اللاعب سيخضع لأشعة رنين مغناطيسي غداً الخميس للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، بعد زوال التورم من قدمه.

وكان الثنائي زيزو وفتوح، قد تعرضا للإصابة خلال مشاركتهم في قمة الدوري المصري بين الزمالك والاهلي، يوم الاثنين الماضي.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.