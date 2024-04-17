"بسبب مباراة العين".. قرار من رابطة الدوري السعودي بشأن لقاء أهلي جدة والهلال بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلنت رابطة الدوري السعودي لكرة القدم، تأجيل مباراة الهلال ضد أهلي جدة، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري السعودي.

وقررت رابطة أندية الدوري السعودي للمحترفين، تأجيل اللقاء بين الفريقين، إلى يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، الموافق 22 أبريل الجاري، بدلاً من يوم الجمعة المقبل.

وجاء هذا القرار من قبل رابطة الدوري السعودي، بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت سابق، بتأجيل مباراة الذهاب بين فريقي الهلال السعودي ضد العين الإماراتي، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتم تأجيل مباراة ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي والعين الإماراتي، لتقام اليوم الأربعاء 17 أبريل، بدلاً من أمس الثلاثاء 16 من الشهر ذاته، لسوء الأحوال الجوية في الإمارات.