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"تغيير وحيد".. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي بدوري الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق الإسباني، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب ربع نهائي .

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد" بإنجلترا.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجير، ناتشو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، إدواردو كامافينجا، توني كروس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين، بنتيجة التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ستاد "سانتياجو برنابيو" بإسبانيا.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في نصف النهائي، مع الفائز في مباراة ربع النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي أرسنال الإنجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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