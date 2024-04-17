"تغيير وحيد".. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد" بإنجلترا.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجير، ناتشو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، إدواردو كامافينجا، توني كروس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين، بنتيجة التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ستاد "سانتياجو برنابيو" بإسبانيا.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في نصف النهائي، مع الفائز في مباراة ربع النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي أرسنال الإنجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني.