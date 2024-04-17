لاعب ريال مدريد يغيب عن مباراة نصف نهائي دوري الأبطال حال التأهل

يغيب لاعب ريال مدريد، داني كارفخال، عن مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في حال تأهل الملكي لهذا الدور.

وتلقى كارفخال بطاقة صفراء في الدقيقة 38، في مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيغيب عن مباراة ذهاب نصف النهائي حال تأهل الميرينجي لهذا الدور.

وانتهى الشوط الأول من لقاء قمة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، بتقدم الملكي بنتيجة 1-0، عن طريق لاعبه رودريجو.

وسجل رودريجو الهدف الأول لـ ريال مدريد في الدقيقة 12، عن طريق عرضية من فينيسيوس جونيور، استلمها الأول وسددها في شباك إيدرسون.

وكانت قد انتهت مباراة الذهاب في ملعب سنتياجو بيرنابيو بنتيجة 3-3.

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ويفتقد النادي الإسباني، خدمات مدافعه الفرنسي تشواميني والذي يغيب بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وجاءت تشكيلة الريال كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: ميندي، ناتشو، روديجر، وكارفاخال.

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي، وبيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جويس، وفينيسيوس جونيور.