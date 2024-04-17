ماذا يحتاج الهلال السعودي للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا؟

سقط فريق الهلال السعودي في فخ حسابات التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها أمام العين الإماراتي.

وحل فريق الهلال السعودي ضيفًا على حساب نظيره العين الإماراتي، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وخسر الفريق السعودي من نظيره الإماراتي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في لقاء أقيم على أرضية ملعب استاد هزاع بن زايد.

نتائج تؤهل الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا

ويحتاج الهلال لتحقيق الفوز على العين في لقاء الإياب، بفارق 3 أهداف فأكثر من أجل التأهل للمباراة النهائية.

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وفي حال حقق الهلال الفوز بفارق هدفين تذهب المباراة للأشواط الإضافية، بينما أي نتيجة غيرها تؤهل العين للنهائي.

نتيجة مباراة الهلال ضد العين في الذهاب

افتتح التهديف سفيان رحيمي، في الدقيقة 6، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 26 عن طريق ركلة جزاء، والهدف الثالث أيضًا في الدقيقة 38 من علامة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أحرز مالكوم دي أوليفيرا، الهدف الأول لصالح الهلال في الدقيقة 49، من صناعة سافيتش.

فيما أحرز كاكو الهدف الرابع لصالح العين في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، ثم سجل سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 78.