أراوخو يرد على انتقادات جوندوجان بعد خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا

رد الأوروجوائي رونالد أراوخو، مدافع نادي برشلونة، على انتقادات زميله إلكاي جوندوجان، بعد حصوله على البطاقة الحمراء أمام باريس سان جيرمان، والخروج الأوروبي.

وخسر برشلونة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد، أمام باريس سان جيرمان، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والخروج من المسابقة الأوروبية.

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وقال جندوجان، بعد المباراة، عن لقطة طرد أراوخو: “في مثل هذه اللحظات الحاسمة عليك أن تكون متأكد إذا لديك الفرصة للحصول على الكرة، إذا لم تملك فرصة فعليك الابتعاد، لا أعرف ما إذا كان وصل إلى الكرة”.

وأضاف: “الأفضل أن تعطي المهاجم فرصة لمواجهة الحارس، ربما يضيعها أو ينقذنا الحارس أو حتى أن نستقبل هدف لأن الحصول على بطاقة حمراء في بداية المباراة يجهز على فريقك ويجهز عليك”.

وعلى الجانب الأخر، رد المدافع أراوخو: “أفضل أن أحتفظ بآرائي حول تصريحات غوندوغان لنفسي. لدي معايير وقيم يجب احترامها”.

ويلتقي برشلونة نظيره ريال مدريد في التاسعة من مساء الأحد المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، فيما يأتي فريق برشلونة في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.