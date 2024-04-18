شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى هجومى فى تشكيل مودرن فيوتشر أمام فاركو بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى المدير الفنى لفريق مودرن فيوتشر التشكيل الأساسى الذى سوف يخوض مواجهة فاركو بعد قليل على استاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع .. محمود شعبان ، علي الفيل ، محمود رزق ، جوناثان نجويم.

خط الوسط .. عمرو السيسي ، حساني ايموراني ، محمد صادق ، علي زعزع

الهجوم .. علي ياسر ، أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، طارق طه ، باسم علي ، محمد ربيعة ، هشام عادل ، كيجالي درامي ، أحمد كباكا ، ارنولد ايبا ، محمد زعلوك.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ12 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 21 نقطة، بعدما خاض الفريق 15 مباراة، حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة فقط داخل دائرة الخطر المهددة بالهبوط.