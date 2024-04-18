"للعام الثالث على التوالي".. لعنة أبريل تطارد أرسنال وأرتيتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تطارد أرسنال ومشجعيه، لعنة شهر أبريل، بهزيمته مساء أمس من بايرن ميونيخ بهدف نظيف، ليودع بطولة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، ليفشل في الوصول إلى نصف النهائي، الحلم الغائب منذ عام 2009.

وعلى الجانب الآخر، خسر قبلها أرسنال على أرضه من أستون فيلا، في الدوري الإنجليزي، ليمنح مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري، الحلم الآخر لأرسنال، الغائب منذ 20 عاما.

وبالنظر إلى آخر 3 سنوات لأرسنال مع المدير الفني ميكيل أرتيتا، نجد تعثر الفريق خلال شهر أبريل، وفي عام 2022، كان يسعى أرسنال للوصول إلى أول أربع مراكز في الدوري، ولكن شهد بداية الشهر هزيمة من كريستال بالاس وبرايتون وساوثهامبتون.

وعلى الرغم من الفوز في آخر مباراتين في الشهر، إلا أن هذا لم يكن كافيا، واحتل توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وفي الموسم الماضي 2023، شهد شهر أبريل 3 تعادلات لأرسنال ضد ليفربول ووست هام وساوثهامبتون، ثم الهزيمة من مانشستر سيتي، كل هذا جعل الفريق بعيدا عن صدارة الدوري.

ويعيد التاريخ نفسه، بتراجع مستوى أرسنال خلال شهر أبريل الحالي، فبعدما كان ينافس الفريق على لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا، ورغم الفوز على برايتون ولوتون في بداية الشهر، إلا أنه تعادل مع بايرن 2-2، بعدها خسر من أستون فيلا، ثم بايرن مرة أخرى.

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