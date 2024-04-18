شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يتعادل مع تونس 1 – 1 في بطولة شمال إفريقيا بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 نفسه على مواجهة منتخب مصر للناشئين مع نظيره التونسي، في أولى مباريات الفريق في منافسات بطولة شمال إفريقيا للناشئين من موسم 2007-2008.

وسجل قصي معشة الهدف الأول للمنتخب التونسي في الدقيقة الرابعة، وأدرك المنتخب الوطني للناشئين هدف التعادل في الدقيقة 69 عن طريق محمد عبد الكريم.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الليبي في الجولة الثانية يوم السبت المقبل 20 أبريل 2024، فيما تلعب تونس ضد المغرب.

وأسند مجلس إدارة اتحاد الكرة رئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 فى رحلتها إلى الجزائر، لعضو المجلس إيهاب الكومى، ويخوض كل منتخب فى البطولة 4 مباريات.

وخضع لاعبو منتخب الناشئين مواليد 2008، لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور عمرو طه، قبل السفر إلى الجزائر للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا مواليد 2007، حيث يشارك المنتخب في بطولة أكبر منه في الفئة العمرية.

وتم عمل كشف طبي شامل وموجات صوتية على القلب ورسم قلب وتحاليل كاملة، بالإضافة إلى عمل أشعة على الصدر للاطمئنان علي الحالة الصحية لجميع اللاعبين قبل السفر.

وأجرى الجهاز الطبي لمنتخب الناشئين قياسات على القوة العضلية للاعبين للوقوف علي الحالة البدنية لهم ومعرفة نقاط القوة والضعف لوضع برامج الوقاية من الإصابات الخاصة بكل لاعب.

وقص منتخب مصر للناشئين بقيادة مدربه أحمد الكاس شريط مبارياته بمواجهة تونس يوم 18 أبريل ثم ليبيا ثم المغرب ثم الجزائر.

ويضم الجهاز الفني كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرا إداريا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل بدني، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسئول مهمات.