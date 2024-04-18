المصري " 2005" يفوز على الاتصالات ويواصل تصدره لجدول ترتيب بطولة الجمهورية " ب "

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 18 عام ” الفئة العمرية "2005" بقيادة الكابتن وائل الجبالي، على ضيفه فريق الاتصالات بهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس بملعب السيد متولي ببورسعيد ضمن مباريات بطولة الجمهورية " ب " لتلك المرحلة العمرية والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة السويس مكون من محمد ابراهيم الكيال وعبد الله الشبراوي وشادي علي.

بتلك النتيجة يواصل المصري صدارته لترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة.

جاءت المباراة حماسية للغاية منذ البداية وحتى النهاية ووضح تصميم لاعبي المصري على تحقيق الفوز الذي يمكنهم من الحفاظ على صدارة الترتيب ، وأسفر الضغط الهجومي الذي بدأ به النسور الخضر المباراة عن الهدف الوحيد والذي سجله محمد أيمن في الدقيقة الثانية والعشرين من الشوط الأول ، واستمرت سيطرة المصري على المباراة رغم المحاولات الجادة للاتصالات للعودة إلى المباراة التي تعامل معها ببراعة الكابتن وائل الجبالي والذي جاءت تغييراته الموفقة لتحتفظ للمصري بالمكسب والنقاط الثلاث.

مثل المصري في المباراة : أحمد وهبة لحراسة المرمى ، أشرف غزالة ، مهند صلاح الدين ، عمر فاروق ، زياد تامر خط الظهر ، أحمد السيد العربي ، معاذ صلاح الدين ، محمد أكرم ، محمد أيمن لخط الوسط ، صالح فريد ، حسام حسن لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من أحمد رامي ، أحمد أبو الفتح ، السعيد محمد ، السعيد العشري ، عبد الوهاب نادر.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. وائل الجبالي مدربًا عامًا ، ك. أحمد صلاح الدين مدربًا مساعدا ، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد عجيزة محللا للأداء ، ، ك. يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. علي الشحات إداريًا ،ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا.