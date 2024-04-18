أنتوني موديست: "الأهلي لا يخشى مواجهة أحد.. والجميع يرغب في الفوز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال موديست، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "الأهلي لا يخشى مواجهة أحد بالفعل المباراة سوف تكون معقدة ولكني على يقين بأننا جاهزون لها على الصعيد البدني والفني، ونأمل في تقديم مباراة كبيرة".

وأضاف: "أتمنى أن نقدم مباراة جيدة قبل خوض مباراة العودة على أرضنا، وكما قلت الآن نحن جاهزون والجميع يرغب في تحقيق الفوز، و بلوغ النهائي، وبالتالي علينا أن نكون مستعدين نفسيا لنحسم الفوز بهذه المباراة".

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