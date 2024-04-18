تشكيل مباراة ليفربول وأتالانتا في الدوري الأوروبي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهازان الفنيان لفريقى أتالانتا وليفربول التشكيل الرسمي للقمة المرتقبة بينهما المقرر إقامتها في تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس على ملعب "جيسوس"، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-24.

أتالانتا ضد ليفربول

وجاءت تشكيل أتالانتا كالتالي:

"هين، كومبينرز، إيدرسون، دي رون، جيمشيتي، روجيري، كولاسيناك، ميرانشوك، زاباكوستا، سكاماكا".

بينما جاء تشكيل ليفربول كالتالي:

"أليسون بيكر، فان دايك، كوناتي، لوليس دياز، سوبوسلاي، ما أليستر، محمد صلاح، جونز، جاكبو، روبرتسون، ألكسندر أرنولد".