أتالانتا يوقف رحلة ليفربول في الدوري الأوروبي وروما يحسم المواجهة أمام ميلان

تأهل أتالانتا إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي رغم خسارته اليوم الخميس أمام ضيفه ليفربول 1-صفر مستفيداً من فوزه ذهاباً في الأنفيلد بثلاثية نظيفة.



وسجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الوحيد في إياب ربع النهائي من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.



وبلغ أتالانتا الدور نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخ المسابقات الأوروبية بعد الأولى في موسم 1987-1988 ضمن كأس الكؤوس الأوروبية.



وفي مباراة أخرى، جدد روما فوزه على مواطنه فريق ميلان (2-1) في إياب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي ليحجز مقعداً في نصف النهائي.



وسجل كل من جيانلوكا مانشيني (12) وباولو ديبالا (22) هدفي فريق ذئاب العاصمة فيما كان هدف ميلان الوحيد بواسطة ماتيو غابيا في الدقيقة 86.



يذكر أن مواجهة الذهاب انتهت لمصلحة روما بهدف دون مقابل.



وبلغ روما الدور نصف النهائي في آخر 3 مشاركات له في الدوري الأوروبي منذ موسم 21/2020 كما أنه بلغ نصف النهائي للـ"يوروبا ليغ" للمرة الثالثة في آخر 4 مواسم.



ويواجه روما في نصف النهائي فريق باير ليفركوزن الذي أزاح وست هام يونايتد في ربع النهائي.



(بي إن سبورت)