الأهلي يخاطب الكاف خوفا من تعطل الـVAR في مباراة مازيمبي بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، من أجل تأمين تشغيل تقنية الفيديو في لقاء مازيمبي الكونغولي، خصوصًا أن صاحب الأرض سبق وقام بتعطيل التقنية خلال عدة مباريات على ملعبه في الفترة الماضية.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "اللجنة التنفيذية بالكاف ستعقد اجتماع لمناقشة تطوير تقنية الفيديو، وفي الوقت نفسه يخاطب الأهلي مسئولي الكاف لمنع تعطل الفار في المباراة".

وأضاف: "الأهلي أيضًا خاطب الكاف لتسهيل وصول الفريق إلى ملعب المباراة في ظل المضايقات التي حصلت للفريق خلال الساعات الماضية، وتأخر وصوله للمران".

وواصل: "هذه الأمور والمضايقات حدثت في التدريبات وقبل مواجهة الفريقين معا، ومن يتخيل ما يحدث في قارة إفريقيا حتى الآن وفي الدور نصف النهائي، ولازالت هذه الأزمات مستمرة، والأهلي قادر على التعامل مع الأزمات الخاصة بموعد المباراة والطقس، لكن هناك أمور قد تخرج اللاعبين عن تركيزهم".

وأكد شبانة: "بيرسي تاو أكد جاهزيته للمباراة، وهو يمتلك خبرات كبيرة، ويسعى لتقديم أفضل ما لديه خلال اللقاء، بعد استبعاده مؤخرا، ووجود الكثير من الأحاديث عنه".

وأشار إلى أن الاعتماد على بيرسي تاو ورضا سليم سيكون أمر جيد للأهلي من اجل استغلال سرعات الثنائي في تلك المباراة، مضيفا بأن كريستو من العناصر الجيدة ولا أعرف مبرر وراء استبعاده من المباريات، وهناك لاعبين أقل منه كثيرا وتشارك مع الفريق، وهو لاعب مهاري ويمتلك سرعات عالية.

وختم: "تشكيل الأهلي المتوقع (مصطفى شوبير، محمد هاني، علي معلول، عبدالمنعم، ربيعة، كوكا، السولية، أكرم توفيق، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبوعلي أو كهربا).