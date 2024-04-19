ملف رياضة الخليج 365.. ليفربول يودع الدوري الأوروبي.. أزمة شوبير وأحمد سليمان.. وإصابة محمد شكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الخميس، أبرزها هدف محمد صلاح وتوديع ليفربول الدوري الأوروبي، وتعليق ممدوح على أزمة شوبير وأحمد سليمان، بالإضافة إلى إصابة لاعب سيراميكا بقطع في الرباط الصليبي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الخميس:

"عملية جراحية خلال أيام".. إصابة لاعب سيراميكا بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، إصابة محمد شكري لاعب الفريق الحالي والأهلي السابق، بقطع في الرباط الصليبي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"بالبطولات وخف عشان صحتك".. الجارحي يسخر من عمرو الجنايني بسبب الزمالك

وجه محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة إلى عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم، بسبب تعليق الأخير على هزيمة الأهلي من الزمالك، في الدوري المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

اخلي مكانك أو التزم.. ممدوح عباس يدخل على خط أزمة شوبير وأحمد سليمان

دافع ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن الإعلاميين ووسائل الإعلام، بعد اتهام أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الأبيض بعض الإعلاميين باضطهاد نادي الزمالك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"تلميحات ولمز ورسائل نارية".. معركة كلامية بين شوبير وأحمد سليمان

اشتعلت معركة كلامية بين أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف العام على فريق الكرة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"هدف صلاح غير كاف".. ليفربول يودع الدوري الأوروبي أمام أتالانتا

ودع فريق ليفربول الإنجليزي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، على يد فريق أتالانتا الإيطالي من الدور ربع النهائي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

جاسوس وحكم متلاعب واعتداءات .. ماذا حدث في عش غربان قبل مواجهة الأهلي لمازيمبي؟

يعد ملعب مازيمبي عقدة الأندية المصرية، وكان شاهدا على العديد من الأحداث التي جعلته "جحيم" يثير القلق لكل فريق مصري قبل مبارياته عليه، ويتسلح به نادي مازيمبي، قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مصدر لـ"الخليج 365": "الأهلي تلقى موافقة بحضور 50 ألف مشجع في لقاء مازيمبي"

كشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، رد الأمن على النادي بشأن الحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة، في لقاء العودة ضد مازيمبي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.