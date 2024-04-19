شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجونة للاسكواش بمشاركة 22 دولة و96 لاعبا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات النسخة الثانية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA، التى تنعقد فى الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجارى بمركز الجونة الدولى للثقافة والمؤتمرات.

وتعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA إحدى أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولى لمحترفى الاسكواش (PSA)، فضلاً عن أنها واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم.

وتنطلق فعاليات البطولة فى مدينة الجونة بمشاركة 22 دولة فى منافسات قوية بين أكثر من 96 لاعباً مصنفين عالمياً في منافسة قوية ينتج عنها العديد من النتائج التى تؤثر على الترتيب العالمى للاعبين المشاركين، ويتنافسون على الفوز بجوائز مالية ضخمة تصل إلى 350,000 دولار.

وتأتى البطولة بالتزامن مع اختيار رياضة الاسكواش ضمن الألعاب الأوليمبية فى الدورة القادمة بلوس انجلوس عام 2028.

وحققت النسخة الحادية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA العام الماضي نجاحاً كبيراً، وشهدت تتويج نوران جوهر وعلي فرج.