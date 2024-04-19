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موديست يتحدث عن مباراة الاهلي ضد مازيمبي ويشعل حماس الجماهير

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موديست - الأهلي

موديست - الأهلي

تحدث أنتوني موديست، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن مواجهة مازيمبي الكونغولي، في إطار منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الاهلي نظيره مازيمبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، غدًا السبت الموافق 20 أبريل الجاري.

وأشار موديست في تصريحات صحفية إلى أن الاهلي جاهز بشكل كامل لخوض مواجهة مازيمبي، وأن الجميع لديه رغبة قوية في تحقيق الفوز.

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وأكد أن المباراة ستكون صعبة للغاية، وأن اللاعبون يعلمون جيدًا أهمية هذا اللقاء، مشيرًا إلى أن اللاعبين على ثقة بأنهم قادرين على عدم استقبال أهداف رغم الأجواء الحارة التي سيلعب فيها الفريق، ‏وعلى أرضية من الترتان.‏

وذكر موديست: “الاهلي لا يهاب أحد، ستكون مباراة معقدة، إلا أنني واثق بأننا جاهزون لها على الصعيد ‏البدني والفني، ونأمل في تقديم مباراة كبيرة”.

واستكمل مهاجم الاهلي: “نحن جاهزون للقتال ‏والجميع يرغب في تحقيق الفوز، وفي بلوغ المباراة النهائية، وبالتالي علينا أن نكون مستعدين نفسيًّا لنحسم الفوز بهذه المباراة”.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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