موديست يتحدث عن مباراة الاهلي ضد مازيمبي ويشعل حماس الجماهير

تحدث أنتوني موديست، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن مواجهة مازيمبي الكونغولي، في إطار منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الاهلي نظيره مازيمبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، غدًا السبت الموافق 20 أبريل الجاري.

وأشار موديست في تصريحات صحفية إلى أن الاهلي جاهز بشكل كامل لخوض مواجهة مازيمبي، وأن الجميع لديه رغبة قوية في تحقيق الفوز.

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وأكد أن المباراة ستكون صعبة للغاية، وأن اللاعبون يعلمون جيدًا أهمية هذا اللقاء، مشيرًا إلى أن اللاعبين على ثقة بأنهم قادرين على عدم استقبال أهداف رغم الأجواء الحارة التي سيلعب فيها الفريق، ‏وعلى أرضية من الترتان.‏

وذكر موديست: “الاهلي لا يهاب أحد، ستكون مباراة معقدة، إلا أنني واثق بأننا جاهزون لها على الصعيد ‏البدني والفني، ونأمل في تقديم مباراة كبيرة”.

واستكمل مهاجم الاهلي: “نحن جاهزون للقتال ‏والجميع يرغب في تحقيق الفوز، وفي بلوغ المباراة النهائية، وبالتالي علينا أن نكون مستعدين نفسيًّا لنحسم الفوز بهذه المباراة”.