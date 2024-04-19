شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام عين توتة الجزائرى فى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مشواره، اليوم الجمعة، فى الكؤوس الأفريقية بالجزائر أمام وفاق عين توتة الجزائرى فى تمام السابعة مساء.

ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى بجانب كل من - شبيبة سكيكدة الجزائري - وفاق عين التوتة الجزائرى.

ونجح الأهلى فى تحقيق لقب السوبر الأفريقى على حساب الزمالك بنتيجة 23/21 ليتأهل إلى السوبر جلوب 2024.

ويضم فريق رجال يد الأهلي كلا من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».