النصر ضد الفيحاء فى الدوري السعودي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تشهد ملاعب العالم اليوم الجمعة 19 - 4 - 2024 عددا من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة أتلتيك بيلباو ضد غرناطة فى الدوري الإسباني، فضلا عن مباراة النصر ضد الفيحاء فى الدوري السعودي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتلتيك بيلباو X غرناطة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

جنوى X لاتسيو – الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

كالياري X يوفنتوس – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

آينتراخت فرانكفورت X أوجسبورج – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

نيس X لوريان – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

النصر X الفيحاء – الساعة 5 مساء على قناة 1 SSC HD

الرياض X الطائي – الساعة 5 مساء على قناة 2 SSC HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

بشكتاش X أنقرة جوجو – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

بلدية المحلة X المقاولون العرب – الساعة 4 عصرا على قناة ON TIME SPORT