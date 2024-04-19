شكرا لقرائتكم خبر عن نجم طائرة الأهلي: صدارة المجموعة خطوة مهمة نحو اللقب الأفريقي‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سيف عابد، لاعب فريق رجال طائرة النادي الاهلى، عن سعادته بالتأهل لدور الـ16 من بطولة أفريقيا التي تقام في ضيافة الأهلي، بعد تحقيق العلامة الكاملة، مؤكدا أن الفريق لن يتهاون في أى مباراة خلال مشواره.

‏‎وقال سيف فى تصريحات للموقع الرسمي للأهلى، "هدفنا منذ البداية التأهل بالعلامة الكاملة من دور المجموعات لتسجيل بداية قوية في البطولة، والآن نبدأ الاستعداد للأدوار الإقصائية".

وأضاف، قبل أي مباراة نعطي كل فريق حقه وندرسه بشكل جيد للغاية ونعرف نقاط قوته وضعفه، وهو الأمر الذي يساعدنا في السيطرة على المباراة.

وأشار إلى أن الفوز على فريق العدالة الكيني كان مهما من أجل حسم صدارة المجموعة وتوجيه رسالة قوية إلى جميع المنافسين بأن الأهلي لن يفرط في اللقب.