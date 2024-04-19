الأهلي يختتم تدريباته استعداد لمواجهة مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، تدريباته اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الختامي على ملعب تي بي مازيمبي الذي يستضيف اللقاء، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد.

ويقام الاجتماع الفني للمباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره الكونغولي غدا السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرا.

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