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اليوم.. يد الأهلي يواجه عين التوتة الجزائري في بطولة افريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة - يستهل الفريق الأول لكرة اليد “رجال” بالنادي الأهلي يستهل اليوم الجمعة مشواره في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بمواجهة فريق عين التوتة الجزائري.


وتقام المباراة على الصالة متعددة الرياضات بمجمع ميلو هدفي بمدينة وهران، في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، ويسعى رجال يد الأهلي للفوز بها، وتحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.
وكان فريق رجال يد الأهلي قد نجح في التتويج بلقب السوبر الأفريقي للمرة الـ4 في تاريخ النادي والتأهل لكأس العالم للأندية، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 23-21، بصالة ميلود هدفي بمدينة وهران الجزائرية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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