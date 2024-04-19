ليفربول يفاجئ محمد صلاح بقرار مثير بعد وداع الدوري الأوروبي ويصدم الأندية السعودية

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، أن نادي ليفربول الإنجليزي، اتخذ قرار مثير بشأن مستقبل محمد صلاح مع الفريق.

وودع الدولي المصري محمد صلاح رفقة فريقه ليفربول الإنجليزي بطولة الدوري الأوروبي، بعد الفوز أمام فريق أتالانتا الإيطالي، اليوم الخميس.

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وقرر النادي الإنجليزي، الإبقاء على محمد صلاح، بعد الوداع بطولة الدوري الأوروبي لنسخة الموسم الحالى 2023-2024 على يد أتالانتا الإيطالي.

وكان صلاح، البالغ من العمر 31 عامًا، قد ارتبط كثيرًأ بالانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وحسبما أفادت صحيفة “ليفربول إيكو”، فإن إدارة النادي الإنجليزي، قررت الإبقاء على محمد صلاح، في الفريق وعدم السماح له بالمغادرة إلى الدوري السعودي.

وجاء هذا القرار بعدما فشل ليفربول في التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، وخروجه على يد أتلانتا، بالإضافة إلى فقدانه صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح غريمه مانشستر سيتي.

الجدير بالذكر أن ليفربول، قد رفض مطلع الموسم الحالي، عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من الاتحاد، لضم الفرعون المصري.