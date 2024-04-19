كلوب يتحدث عن.. الفوز بالدوري الإنجليزي.. الخروج من الدوري الأوروبي.. وسقطات ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث المدير الفني الألماني، يورجن كلوب، عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في المؤتمر الصحفي لمباراة فولهام بالجولة 34.

وقال كلوب: "الفوز بالدوري؟، الأمر ليس بأيدينا، إذا فزنا بجميع مبارياتنا المتبقية فهناك فرصة جيدة أن نكون أبطالًا للدوري".

وأضاف: "نحن جميعا الآن نجلس ونقول حسنا مان سيتي سينتصر في جميع مبارياته لأن ذلك يحدث بشكل متكرر، لكن لديهم خصوم صعبين، ونحن لا نفكر بهم".

وواصل: "إذا أردت الفوز بالدوري فعليك أن تكون مثالي، فإن لم نكن مثاليين فعلينا التعامل مع الانتكاسات بأفضل طريقة ممكنة".

وعن الخروج من الدوري الأوروبي: "عليك أن تتعامل مع ذلك، لا يتعلق الأمر أبدا بعدد السقطات التي تتعرض لها، بل كيف تتعامل معها".

واختتم الألماني: "لسوء الحظ، كان لدينا جميعا فرص كافية لتعلم ذلك على مر السنين، لا يوجد موسم أستطيع أن أتذكره حيث لم تكن هناك لحظات ظننت فيها، "كان يجب أن نفوز بذلك، كان يجب أن نفعل ذلك"، هذا النوع من الأشياء إنه جزء من حياتنا باستمرار".

ويلاقي الريدز نظيره فولهام يوم الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة 5.30 مساء.

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