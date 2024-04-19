ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الفيحاء

نقدم لكم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز النصر على نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الجولة 28، مساء اليوم الجمعة.

وحقق النصر الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره الفيحاء، في المباراة التي أقيمت اليوم على أرضية ملعب الأول بارك.

وشهد اليوم أيضًا، إقامة لقاء آخر جمع بين الرياض والطائي، لحساب نفس الجولة والذي بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

اقرأ أيضًا.. ماني يقود النصر للفوز على الفيحاء بريمونتادا مثيرة في الدوري السعودي

وارتفع رصيد النصر إلى 68 نقطة محتلًا وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يأتي الهلال في الصدارة برصيد 77 نقطة ، ويتذيل القائمة حتى الآن، الحزم برصيد 16 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1- الهلال برصيد 77 نقطة

2- النصر 68

3- الاهلي 52

4- التعاون 48

5- الاتحاد 47

6- الفتح 40

7- الاتفاق 39

8- ضمك 35

9- الشباب 35

10- الخليج 35

11- الفيحاء 35

12- الوحدة 31

13- الرائد 30

14- الرياض 26

15- أبها 25

16- الطائي 25

17- الأخدود 24

18- الحزم 16