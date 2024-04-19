"نثق في قدرته".. وزير الشباب والرياضة يتواصل مع بعثة الأهلي في الكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى الكونغو، للاطمئنان على البعثة، قبل المباراة المرتقبة مع مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد أشرف صبحي، دعم الوزارة لجميع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والدولية، وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء لهم والفوز في المنافسات التي يخوضونها، معربًا عن ثقته في قدرة النادي الأهلي على تقديم أداء مميز، وتحقيق الفوز والتأهل إلي النهائي.

وأثني أشرف صبحي على جهود السفير هشام المقود سفير مصر في الكونغو ومسئولي السفارة المصرية، لتوفير الأجواء اللازمة للبعثة منذ وصولها إلى مدينة لوبومباشي.

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