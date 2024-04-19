عمرو السولية يعود لتشكيل الأهلي أمام مازيمبى فى دوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يعود عمرو السولية، لاعب خط وسط النادى الأهلى، للتشكيل الأساسى فى مباراة مازيمبى الكونغولى المقرر لها غداً السبت بذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

واستقر كولر على إشراك عمرو السولية أساسياً أمام مازيمبى بعدما شارك اللاعب بديلا فى مباراة القمة الاخيرة أمام الزمالك والتى خسرها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف فى الدوري.

ويرغب كولر فى الاستفادة من قدرات عمرو السولية لاسيما فى ظل غياب أليو ديانج ومروان عطية بسبب الإصابة.

وخسر الاهلى من البنك الاهلى بأربعة هداف مقابل ثلاثة، ثم تعادل مع انبى بهدفين لكل فريق قبل أن يفوز على زد إف سى بهدف دون رد، ثم عاد المارد الأحمر وتلقى خسارته الثانية هذا الموسم أمام غريمه التقليدى الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر غد، السبت، فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء الجمعة 26 أبريل.

ويواجه الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.