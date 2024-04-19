شكرا لقرائتكم خبر عن فوز البنك الأهلي وأسوان فى الدورة المجمعة الرابعة لدوري كرة القدم للأقزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم، الجمعة، مباراتا الدورة المجمعة الرابعة للدوري العام لكرة القدم للأقزام على الصالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي. وأسفرت النتائج عن فوز البنك الأهلي على شرم الشيخ بنتيجة 8-4، وفوز أسوان على نجوم السادات بنتيجة 8-1.

وشهدت المنافسات حضور عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، وعمرو الصادق المدير التنفيذي، وناجي إبراهيم رئيس لجنة المسابقات.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.