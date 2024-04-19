"زيزو ليس منهم".. غيابات الزمالك عن مواجهة دريمز الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة دريمز الغاني، في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت قائمة الزمالك عودة محمود شيكابالا ومصطفى شلبي، وغياب كلا من، أحمد فتوح للإصابة خلال مباراة الأهلي السابقة، عمر جابر للإصابة بشد في العضلة الضامة، يوسف أوباما، محمود علاء، محمد عبد الشافي، للإصابة.

ويغيب الثلاثي عبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر، لعدم القيد الإفريقي.

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