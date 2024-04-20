بعد سقوطه بشكل مرعب.. المقاولون يكشف تشخيص إصابة لؤي وائل بعد فقدان الوعي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف نادي المقاولون العرب، اليوم الجمعة، عن تشخيص إصابة لاعب الفريق الأول، لؤي وائل، والتي تعرض لها خلال مباراة بلدية المحلة بالدوري المصري.

وفي الدقيقة 80 من المباراة، تعرض، لؤي وائل للإغماء بعد كرة مشتركة مع حارس المرمى ليسقط أرضا، ليدخل الطاقم الطبي إلى أرضية الملعب وتم نقل اللاعب إلى المستشفى بسيارة الإسعاف.

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وأعلن نادي المقاولون العرب أن التشخيص كان ارتجاج إثر اصطدام قوي في رأسه أدى لفقدان وعي مؤقت قبل أن يتدخل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أيمن زين ونقل اللاعب سريعًا لمستشفى المحلة وخضوعه لبعض الفحوصات للاطمئنان عليه .

وأكد النادي أن اللاعب لقى الرعاية اللازمة منذ وصوله المستشفى، موجهًا الشكر للأطقم الطبية بالمستشفى وكافة المسئولين على الاهتمام والمتابعة اللحظية.

كما أكد المهنس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بالنادي، أن حالة لؤي وائل مستقرة حاليًا وأنه أجرى آشعة مقطعية على الرأس والرقبة فور وصوله المستشفى للاطمئنان بصورة أكبر وأثبتت سلامته وفضل الأطباء تواجده في المستشفى تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة مع عمل بعض الفحوصات الأخرى.