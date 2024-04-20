صدمة لـ جوميز قبل مواجهة دريمز الغاني بالكونفيدرالية الإفريقية

تلقى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدمة بشأن إصابة عمر جابر لاعب الفريق ومدة غيابه.

وأبلغ محمد أسامة طبيب الزمالك، المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز بأن إصابة عمر جابر عبارة عن شد قوي في العضلة الضامة، وهو ما أثبتته الآشعة التي أجراها اللاعب.

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وأضاف طبيب الزمالك: “عمر جابر سيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي للتعجيل من موعد عودته للملاعب مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه لن يحلق بمباراة الإياب لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية أمام دريمز الغاني.

وحسب التشخيص المبدئي لطبيب الزمالك فإن عمر جابر سيغيب عن الفريق الأبيض فترة لن تقل عن أسبوعين، وهو ما تسبب في صدمة لجوميز خاصة وأنه يعتمد عليه في مركز الظهير الأيمن للفريق الفترة الأخيرة.

ويعتمد جوميز على الدولي التونسي حمزة المثلوثي في مركز قلب الدفاع لتعويض النقص العددي في هذا المركز، خاصة بعد إصابة محمود الونش ورحيل محمد عبد الغني.

ويغيب عن الفريق الأبيض تسع لاعبين في مباراة دريمز الغاني وهم: محمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء، ومحمد أشرف روقا، وعمر جابر، وأحمد فتوح بسبب الإصابة.

كما يغيب ناصر ماهر وعبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر بسبب عدم القيد في قائمة الفريق الإفريقية.