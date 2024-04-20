ميدو يوجه رسالة إلى إدارة توتنهام بشأن عمر مرموش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى نادي توتنهام الإنجليزي، بشأن المحترف المصري عمر مرموش لاعب فرانكفورت الألماني.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "عندما كان صلاح يلعب مع بازل نصحت إدارة توتنهام بالتعاقد معه، ولكنهم لم يسمعوا لي أبداً".

وأضاف: "الآن أنا أنصحهم بالتعاقد مع عمر مرموش، سيكون تعاقد عظيم للنادي ومناسب لأسلوب انجي سواء كجناح أيمن أو أيسر، من فضلك ليفي تعاقد معه ."

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