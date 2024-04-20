"لن يتأخر".. اتحاد الكرة يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة في معسكر المنتخب المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، على انتهاء أزمة المستحقات المتعلقة بالمدير الفني السابق للمنتخب المصري البرتغالي روي فيتوريا، مشيراً إلى موقف محمد صلاح من الانضمام للمعسكر المقبل للمنتخب الوطني.

وقال العطار في تصريحات عبر قناة "DMC": "أزمة المستحقات الخاصة بالبرتغالي روي فيتوريا ستنتهي بشكل كامل خلال الأسبوع المقبل، بعد أن قمنا بالتواصل مع المدرب لحل الأمور ودياً".

وأضاف: "فيتوريا يحق له الحصول على 3 أشهر، كشرط جزائي في تعاقده مع اتحاد الكرة المصري، والأمور ستحل ودياً ولن نسمح بدخول الاتحاد في أي أزمة خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "أحترم كيروش بشكل كبير وكنت أقرب الأشخاص له أثناء توليه مهمة القيادة الفنية للمنتخب، ولكن سوء تفاهم بسبب أحد الأشخاص هو الذي وتر العلاقة بيننا".

واختتم: "المعسكر المقبل للمنتخب المصري سيشهد تواجد محمد صلاح بشكل طبيعي، وهو لن يتأخر في أي وقت عن خدمة بلده".

وكان محمد صلاح غاب عن معسكر المنتخب الأخير، في مارس الماضي والذي أقيم في العاصمة الإدارية، بسبب استمرار تأهيله من الإصابة التي كان يعاني منها في ذلك الوقت.