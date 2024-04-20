الترجي يفوز على صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الترجي التونسي على صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب رادس في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أحرز يان ساس لاعب الترجي هدف التقدم والفوز لصالح فريقه أمام صن داونز في الدقيقة 41 بعد تمريرة من رودريجز تصل للاعب الذي يسددها لكن يتصدى لها الحارس قبل ان يتابعها لاعب الترجي ويضعها في الشباك، وكان صن داونز سجل هدفا لكن ألغته تقنية الفيديو.

موعد مباراة العودة بين الترجي وصن داونز

ومن المقرر أن تكون مباراة الإياب بين الترجي وصن داونز في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبلة بتوقيت القاهرة في بريتوريا.