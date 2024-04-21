ملف رياضة الخليج 365.. صلاح ومنتخب مصر.. تعادل الأهلي.. واستبعاد زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس السبت، أبرزها موقف محمد صلاح من المشاركة في معسكر منتخب مصر المقبل، وتعادل الأهلي مع مازيمبي، واستبعاد زيزو من قائمة الزمالك لمواجهة دريمز.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس السبت:

"لن يتأخر".. اتحاد الكرة يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة في معسكر المنتخب المقبل

أكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، على انتهاء أزمة المستحقات المتعلقة بالمدير الفني السابق للمنتخب المصري البرتغالي روي فيتوريا، مشيراً إلى موقف محمد صلاح من الانضمام للمعسكر المقبل للمنتخب الوطني..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"الحسم في القاهرة".. التعادل السلبي يحسم مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي

انتهت مباراة النادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رغم إعلان ضمه.. قرار مفاجئ لمدرب الزمالك بشأن زيزو قبل مواجهة دريمز

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استبعاد أحمد مصطفى"زيزو" لاعب وسط الأبيض من القائمة التي ستخوض مباراة دريمز الغاني في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية رغم إعلان تواجده ضمن القائمة أمس..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"مراته خلفت".. ميدو يكشف سبب سوء إخراج مباراة الأهلي ومازيمبي

كشف الإعلامي، أحمد حسام ميدو، سبب سوء إخراج مباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مانشستر سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد على حساب تشيلسي

انتهت مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

متفوقا على الشناوي.. شوبير يحقق رقما مميزا مع الأهلي ضد مازيمبي

تعادل النادي الأهلي سلبيا مع نظيره مازيمبي الكونغولي اليوم السبت، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا