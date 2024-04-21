ثلاثي يقود الهجوم بتشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مساء اليوم الأحد المواجهة المرتقبة التى تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، جول كوندي وباو كوبارسي.

الوسط: إلكاي جوندوجان، فرينكي دي يونج وبيدري جونزاليس.

الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا دياز.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز ريال مدريد على برشلونة 2-1 في الدور الأول للدوري الإسباني.

وتقابل ريال مدريد وبرشلونة في 187 مواجهة ثنائية ببطولة الدوري الإسباني انتصر برشلونة في 74 مباراة وفاز ريال مدريد في 78 مباراة فيما كان التعادل من نصيب 35 مرة مواجهة بين الفريقين.

ويعد ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق، هو الهداف التاريخي لمباريات الكلاسيكو، بـ 26 هدفًا، ومن خلفه ألفريدو دي ستيفانو بـ 18 هدفًا بالتساوي مع كريستيانو رونالدو، نجمي ريال مدريد السابقين.