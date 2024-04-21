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ثلاثي يقود الهجوم بتشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مساء اليوم الأحد المواجهة المرتقبة التى تجمع بين وبرشلونة ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة .

 

تشكيل المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الاسباني 

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، جول كوندي وباو كوبارسي.

الوسط: إلكاي جوندوجان، فرينكي دي يونج وبيدري جونزاليس.

الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا دياز.

 

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز ريال مدريد على برشلونة 2-1 في الدور الأول للدوري الإسباني.

 

وتقابل ريال مدريد وبرشلونة في 187 مواجهة ثنائية ببطولة الدوري الإسباني انتصر برشلونة في 74 مباراة وفاز ريال مدريد في 78 مباراة فيما كان التعادل من نصيب 35 مرة مواجهة بين الفريقين.

 

ويعد ليونيل ، نجم برشلونة السابق، هو الهداف التاريخي لمباريات الكلاسيكو، بـ 26 هدفًا، ومن خلفه ألفريدو دي ستيفانو بـ 18 هدفًا بالتساوي مع ، نجمي ريال مدريد السابقين.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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